МВФ прогнозирует среднегодовой курс на 2020 год 30 грн/$1

Номинальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году сократится до 3,908 трлн грн, или до $130,3 млрд, что выводит на среднегодовой курс 30 грн/$1. Такой прогноз Международного валютного фонда (МВФ) содержится в опубликованным им материалах в связи с выделением Украине новой программы stand by.



МВФ напоминает, что в 2019 году ВВП Украины вырос до 3,975 трлн с 3,561 трлн в 2018 году, а в долларах – до $154,7 млрд со $130,9 млрд при укреплении среднегодового курса гривни до 25,7 грн/$1 с 27,2 грн/$1.



По оценкам Фонда, в следующем году среднегодовой курс гривни укрепится до 28,9 грн/$1, а в 2022 году – до 28,6 грн/$1, после чего три года будет стабильным на уровне 28,7 грн/$1.



В этих материалах МВФ также дал прогноз реального ВВП Украины на 2023-205 гг. По мнению его экспертов, после спада в этом году на 8,2% и восстановления в 2021-м на 1,1% и в 2022-м на 3%, в 2023 году рост украинской экономики ускорится до 3,4%, в 2024-м – до 3,8%, в 2025-м – до 4%.



Инфляция после скачка с 4,1% в прошлом году до 7,7% в этом снизится до 5,9% в следующем, до 5,2% – в 2022 году и до 5,1% – в 2023 году, затем стабилизируется на уровне 5%.



С начала текущего года, согласно данным Нацбанка, средний курс гривни составил около 25,9 грн/$1.

