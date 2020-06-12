У двух учителей киевских школ обнаружили COVID-19

На этой неделе COVID-19 обнаружили у учителя школы №253 и учителя гимназии №154 в Святошинском районе. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.



"На этой неделе коронавирус обнаружили у учителя школы №253 и учителя гимназии №154 в Святошинском районе нашего города. Сейчас устанавливают лиц, общавшихся с этими учителями. Всех отправляют на самоизоляцию и обязательно сделают всем тесты", - сказал Виталий Кличко.

