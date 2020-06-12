В Британии ВВП рухнул на рекордные 20%

Падение ВВП Великобритании по итогам апреля составило рекордные 20,4% на фоне карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Соединенного Королевства (ONS) в пятницу, 12 июня.



"Падение ВВП за месяц составило 20,4%, что стало самым крупным с момента начала ежемесячных отчетов в 1997 году. Это отражает рекордные и широко распространенные объемы приостановки активности в сфере услуг, производства и строительства", – говорится в отчете ведомства.



Отмечается, что общее падение темпов развития экономики за три месяца – с февраля по апрель – составило 10,4%. В сфере строительства сокращение составило 18,2%, промышленного производства – 9,5%, услуг – 9,9%. Сильно пострадавшими названы такие сектора, как отели и рестораны, образовательные учреждения, производители автомобилей и автомобильные салоны.



"Пандемия крайне негативно отразилась на торговле Великобритании с остальным миром, произошло существенное падение объемов как импорта, так и экспорта автомобилей, топлива, предметов искусства и одежды", – указано в документе.



Обнародованные в отчете ONS цифры значительно превосходят те, которые были зафиксированы по итогам экономического кризиса 2008 года. Тогда самым большим падением стало сокращение экономики на 1% в марте, и на 6% – всего за полтора года.



Напомним, 23 марта в Великобритании был введен карантин. Первый этап его ослабления начался 13 мая, а второй – 1 июня. С 15 июня откроется большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов. На выходных для индивидуального посещения откроются церкви, будут также несколько ослаблены ограничения, касающиеся социального дистанцирования.



По последним данным, в Великобритании от COVID-19 умерли более 41 тысячи человек. Общее число заразившихся превысило 290 тысяч.

