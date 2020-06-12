У супруги Зеленского положительный тест на коронавирус

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус и находится на амбулаторном лечении, при этом у самого главы государства и их детей тестирование показало отрицательные результаты.



"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности. Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные", - написала Елена Зеленская на своей странице в Facebook в пятницу.



При этом она написала, что "послабление карантина не означает, что Covid-19 исчез". "Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться", - отметила первая леди.



Как сообщает Офис президента в своем Телеграм-канале, во время рабочих встреч и в быту Елена Зеленская постоянно соблюдала правил карантина и рекомендации Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности регулярно проходила тестирование на Covid-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.



"Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование", - говорится в сообщении.