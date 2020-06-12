Президент сменил главу Запорожской ОГА

Президент Владимир Зеленский уволили Виталия Туринка с должности главы Запорожской ОГА и назначил на пост Виталия Боговина. Соответствующие указы опубликованы на сайте в пятницу, 12 июня.



"Уволить Туринка Виталия Викторовича с должности главы Запорожской областной государственной администрации согласно с поданным им заявлением", - сказано в первом указе.



Затем был опубликован второй указ о назначении нового главы ОГА.



"Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации", - гласит текст документа.

