Президент сменил главу Запорожской ОГА
Президент Владимир Зеленский уволили Виталия Туринка с должности главы Запорожской ОГА и назначил на пост Виталия Боговина. Соответствующие указы опубликованы на сайте в пятницу, 12 июня.
"Уволить Туринка Виталия Викторовича с должности главы Запорожской областной государственной администрации согласно с поданным им заявлением", - сказано в первом указе.
Затем был опубликован второй указ о назначении нового главы ОГА.
"Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации", - гласит текст документа.
Источник: Корреспондент
14:43