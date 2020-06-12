Украина обязалась перед МВФ ежегодно пересматривать тарифы на тепло

Проект меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает отсутствие продления специальных обязательств по продаже газа, в том числе, и населению и ежегодный пересмотр тарифов на отопление до начала отопительного сезона. Об этом говорится в опубликованном вечером, 11 июня, меморандуме с МВФ, передают Українські Новини.



"Постановление о спецобязательствах будет прекращено 1 июля 2020 года, после чего цены будут по-прежнему полностью определяться рынком. Мы будем обеспечивать определение оптовых цен прозрачным и эффективным рынком. Постановление о спецобязательствах будет действовать до мая 2021 года только для поставок газа коммунальным предприятиям, а тарифы будут основываться на полностью определенных рыночных ценах на газ", - говорится в документе.



Также проектом меморандума предусматривается, что начиная с отопительного сезона 2020/2021 тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год, чтобы отразить изменение в расходах на газ и прочих расходах, включая капвложения в тарифах.



Кроме того, Кабмин обязывается отменить постановление №1082 от 24 декабря 2019 года.



Этим постановлением были внесены изменения в правила предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению.



В частности, предусмотрено, что в случае изменения цены природного газа (без учета изменения тарифов на услуги по транспортировке и распределению, торговой надбавки поставщика), который используется для производства тепловой энергии, централизованного снабжения горячей водой, исполнитель соответствующих услуг может принять решение об изменении размера начислений за данные услуги.



В апреле Кабмин продлил действие положения о наложении специальных обязательств (ПСО) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по поставке газа населению до 1 июля.

