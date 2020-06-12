Афро-редиска

После того, как загорелые активисты Сиэтла стали высаживать в захваченном центре города цветочки и редисочку, со Штатами, можно сказать, покончено. Да, наши побратимы начали не совсем канонично, то есть с погромов. Но теперь они вошли в устоявшееся, классическое русло наших цветных революций, избрали актив с дредами, разбили палатки, и вот появилась редиска. Насчет лучка не знаю. Однако это верный признак грядущего появления «черной сотни».



Меня удивляют визги и истерики в сети по поводу абсолютно нормальных и естественных событий в США. Понимаю, что без привычки немного дико наблюдать за сносом памятников Колумбу и проклятым угнетателям свободных рабов Африки. Хотя, честно говоря, даже я, переживший две цветных революции, не понимаю: а Христофорыча за шо? Он как бы вообще не при делах. Уверен: скоро появится исчерпывающее, каноническое объяснение расизма Колумба. Сразу после создания Института национальной памяти США и сайта «Расисты», в который будут заносить врагов афроамериканской нации. Рояль они уже выкатили на улицу, поэтому процесс запущен. Опять же редисочка поспевает. А там и конопля зацветет.



Многие в Штатах уже ощущают ветер перемен, и сами потихоньку начинают создавать списки книг, кинофильмов, которые надобно немедленно запретить. Когда у них начнется наша мусорная люстрация, дело пойдет гораздо живее и интереснее. Благо в Штатах есть четкие идентификаторы правильных и неправильных патриотов. Это мы страдали, поскольку единственным критерием сначала была мова, а потом вопрос «чей Крым?». К сожалению, некоторые русскоязычные патриоты очень удачно прикидывались сыновьями нации, хотя таковыми не являлись.



Байден быстро уловил, куда ветер дует. Молодчага! Не зря столько общался с нашим Петром Алексеевичем. Сразу же стал позиционировать Трампа как «кровавого Януковича», который хочет украсть у афроамериканцев победу на будущих выборах. Подавить «черный майдан» в крови и ввести войска

Временно исполняющая обязанности посла США в Киеве Кристина Квин так увлеклась разоблачением «фейков российской пропаганды», что признала существование в Украине биолабораторий, работающих по программе Пентагона. Потом к делу разоблачения «фейков» подключилась СБУ

Потом начинались разные косяки. Возьмите того же Казарина, журналиста с Радио «Свобода», включенного в состав Трехсторонней контактной группы. Вроде бы настоящий «соросенок», кровь с грантами, а как копнули, вылез, с…ка, российский паспорт.В Штатах, повторюсь, с этим гораздо проще. Есть белые угнетатели и свободные побратимы, которых отличаешь с первого взгляда. Не надо даже вопрос задавать «чья Миннесота?». Поэтому наблюдательные советы из правильных активистов должны быть сформированы во всех структурах власти США. Они должны определять, может ли белый работать дальше в полиции, АНБ, ЦРУ, банке, Конгрессе, или же его сразу надо выкинуть в мусорный бак.Байден быстро уловил, куда ветер дует. Молодчага! Не зря столько общался с нашим Петром Алексеевичем. Сразу же стал позиционировать Трампа как «кровавого Януковича», который хочет украсть у афроамериканцев победу на будущих выборах. Подавить «черный майдан» в крови и ввести войска. Наверняка Порошенко рассказал ему о пользе бульдозера, с помощью которого можно ярко позажигать возле Белого дома, обвинив потом в провокациях «белых сепаратистов». Очень большой потенциал у «черного майдана». Все-таки распадается целая сверхдержава.Пока же их истеблишмент по привычке пытается изображать из себя «мирового лидера». Гегемона. Палата представителей, постояв восемь минут и сорок с копейками секунд в память о Джо Флойде, занялась введением санкций против остального мира. В первую очередь, естественно, в отношении России. Республиканцы разработали проект, в котором я с интересом обнаружил и украинский след. В санкционный проект попал один из лидеров «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук. Формулировка – «распространяет вредоносную информацию через свою медиаимперию внутри страны». Понимаю, о чем идет речь: Медведчук насыпал соли на хвост Госдепа и Пентагона, став инициатором международного скандала вокруг американских биологических лабораторий, работающих на территории Украины.Временно исполняющая обязанности посла США в Киеве Кристина Квин так увлеклась разоблачением «фейков российской пропаганды», что признала существование в Украине биолабораторий, работающих по программе Пентагона. Потом к делу разоблачения «фейков» подключилась СБУ. Пресс-служба этой организации сурово разоблачила происки Кремля, связанные с дестабилизацией ситуации под предлогом биолабораторий. И через несколько дней Минздрав Украины официально признал их существование. Не всех, правда. Только восьми из пятнадцати. Однако получилось реально обидно для американцев. Более того, с подачи Виктора Медведчука вопрос о военных биолабораториях США в Украине будут рассматривать в ООН, что чревато глобальным скандалом. Поэтому о Медведчуке в США не забывают. Причем со времен президентства загорелого Обамы. Администрация Обамы еще в 2014 году объявила санкции против Медведчука. Что, впрочем, нисколько не помешало ему. Из Украины он не уехал, в отличие от других участников санкционного списка, а только укрепил свои позиции. На прошлых парламентских выборах даже провел в Верховную Раду вторую по величине фракцию ОПЗЖ.Но вернемся к «черному майдану». У него, повторюсь, большой потенциал. И поскольку Джо Байден выразил готовность стать Анджелой Дэвис современности, его противостояние с Трампом заиграло новыми красками. Пока не знаю, кто из них двоих поедет в Ростов после проведения антитеррористической операции. При любом варианте развития событий надо запасаться попкорном, хотя, честно говоря, он уже просто не лезет. Но, согласитесь, приятно наблюдать, как другие повторяют путь Украины, привнося в него некоторые местные изюминки. Или нельзя их так называть? Тоже расизм?