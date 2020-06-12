Зеленский о вспышке COVID-19: надо быстро установить причины

Президент Владимир Зеленский призвал быстро установить причины резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Глава государства напомнил, что необходимо придерживаться масочного режима.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



По словам Зеленского, только соблюдение населением карантина убережет страну от повторной волны коронавируса.



"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", - заявил он.



При этом министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что очаги новых вспышек коронавируса рассеяны.

