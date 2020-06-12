Британия официально отвергла продление переходного периода

Соединенное Королевство официально подтвердило, что не намерено продлевать переходный период в отношениях страны и Евросоюза в рамках Brexit. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции после встречи спецкомитета представителей ЕС и Великобритании.



"Великобритания не будет рассматривать продление переходного периода", - сказал он.



Еще европейский чиновник добавил, что Евросоюз остается открытым к возможности пролонгации.



В то же время канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Соединенного Королевства Майкл Гоув заявил следующее:



"Я официально подтвердил, что Великобритания не продлит переходный период и что момент для продления теперь истек. 1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость", - сказал он.

