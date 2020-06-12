Рада приняла только один законопроект правительства Шмыгаля - КИУ

Верховная Рада приняла только один законопроект правительства, возглавляемого Денисом Шмигалем, в течение первых ста дней его работы.



Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.



"Комитет избирателей Украины проанализировал показатели законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля за первые 100 дней деятельности. По данным КИУ в первые 100 дней работы народные депутаты приняли только 1 правительственный законопроект. Это проект закона о внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих", - говорится в сообщении.



При этом всего, по данным КИУ, в период с 5 марта по 11 июня правительством Шмыгаля было подано в Верховную Раду 39 проектов законов. Учитывая, что законом стал только один из них, процент успешности законодательной работы правительства составляет 2,5%. Остальные непринятые законопроекты авторства правительства продолжают находиться в ВР.



Для сравнения эксперты отмечают, что правительством Алексея Гончарука за первые 100 дней работы было подано 44 проекта законов, из них законами стали 7, или 16%.



«Один поддержанный законопроект за 100 дней - это полный провал законодательной работы правительства Д.Шмыгаля. Сейчас Кабинет министров и монобольшинство больше напоминают политических оппонентов, чем одну команду. В период пандемии именно правительство должно стать ключевым центром разработки законодательных решений, ведь оно имеет наиболее полную информацию и может осуществлять самые четкие расчеты», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.



В то же время он уточнил, что за время пандемии Рада приняла 22 закона, направленных на борьбу с коронавирусом.



"Показательно, что парламент принимал законопроекты авторства народных депутатов, а не правительства. При этом часто даже дискуссии о законодательных методах борьбы с коронавирусомм обходились без привлечения Кабинета министров. К примеру, как это имело место в ситуации с законопроектами по страхованию медиков», - добавил Кошель.



Как сообщал Укринформ, 4 марта этого года на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. В тот же день парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства.



