Как выбрать покрытие для бассейна?

Частные и коммерческие бассейны, расположенные на улице, быстро загрязняются песком, пылью, опавшей листвой и насекомыми, падающими в воду. Это приводит к потере прозрачности воды, а также вынуждает проводить уборку чаще. Чтобы защитить себя от чрезмерного расхода дезинфектантов и потери времени на борьбу с мутностью воды, лучше воспользоваться защитными покрытиями.

Преимущества использования защитного покрытия

Тент для бассейна, как правило, изготавливается из поливинилхлорида, брезента либо полиэтилена. Его можно использовать не только летом в период активной эксплуатации бассейна, но и зимой – для лучшей консервации воды. К основным плюсам применения изделия можно отнести:

Защита воды от попадания мусора из окружающей среды, природных осадков.

Минимизация испарения воды и поддержание ее температуры.

Предотвращение распространения водорослей под воздействием ультрафиолета.

Экономия бюджета благодаря снижению расхода химии для уборки.

Домашние питомцы не смогут случайно упасть в воду.

Накрывать тентом можно любой бассейн, вне зависимости от типа конструкции. Но особенно пригодится покрытие в таких случаях:

вокруг чаши растут деревья, кусты

в бассейне купаются лишь время от времени

климатическая зона изобилует осадками

на время зимы вода в бассейне консервируется

Как выбрать покрытие для бассейна?

Тент может быть выполнен из различных материалов:

ПВХ

брезента

солярной пленки

полиэтилена

Однако, можно выделить общие требования ко всем изделиям. Так, любой тент для бассейна должен быть безопасным для окружающей среды и здоровья человека. При контакте с водой из него не могут выделяться вредные вещества. Размер покрытия должен соответствовать габаритам чаши: слишком большой вариант не получится надежно зафиксировать, а маленький не даст хорошей защиты от мусора.

При выборе обращайте внимание и на способ закрепления на бортах бассейна: это могут быть люверсы, ремешки либо откидные клапаны. Главное, чтобы тент не смешался от сильного ветра, дождевых капель. А чтобы осадки не скапливались лужами на натянутой поверхности материала, в нем должны быть специальные отверстия.

Если бассейн будет укрываться не только летом, но и зимой, следует подбирать модель, устойчивую к воздействию ультрафиолета и низких температур. Кроме того, тент должен выдерживать контакт с химическими реагентами, растворенными в воде.

Наиболее универсальным вариантом считается покрытие из ПВХ, например, Bestway 58039. Материал легко фиксируется по периметру бассейна, выдерживает большие механические нагрузки, не боится холода и прямых солнечных лучей. Это разумный выбор для каркасных и надувных конструкций.

Защитное покрытие – незаменимый аксессуар для уличного бассейна. За приемлемую стоимость вы получите возможность забыть о ежедневных уборках плавающего на поверхности мусора, снизите расход дезинфицирующей химии и сохраните воду прозрачной.

