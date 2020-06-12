Apple потратит на борьбу с расовым неравенством $100 млн

Американская корпорация Apple запускает программу, продвигающую идеи расового равенства и справедливости, расширяющую возможности для людей с цветом кожи, отличным от белого, в образовании, экономике и уголовном правосудии. Об этом сообщил глава компании Тим Кук на своей странице в Twitter.



Кук добавил, что на новую инициативу компания намерена выделить 100 миллионов долларов.



Так, Apple планирует расширить работу с компаниями, которые возглавляют темнокожие и увеличить репрезентативность афроамериканцев среди бизнес-партнеров.



Кроме того, компания намерена расширить сотрудничество с колледжами и университетами, где преимущественно учатся афроамериканские студенты, и принять дополнительные меры для увеличения числа представителей национальных меньшинств внутри самой корпорации.



Программу по расовому равенству и справедливости возглавит вице-президент Apple по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив Лиза Джексон.

