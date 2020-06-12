"Воры в законе" контролируют 80% угонов автомобилей в стране - Аваков

"Воры в законе" в Украине контролируют 80% случаев угонов автомобилей и около 60% квартирных краж. От этом журналистам сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.



"Воры в законе" в Украине контролируют 80% угонов автомобилей и около 60% квартирных краж. Это очень серьезный показатель. Поэтому когда ВРУ сегодня приняла закон о борьбе с организованными группами, о "ворах в законе", как говорят, так вот это вот сюда направлено. Это очень серьезно", - сказал Аваков.



Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2513 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, внесенный и определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским, как неотложный.

