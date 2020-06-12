В Минздраве назвали причину роста заболеваемости COVID-19
В Министерстве здравоохранения заявили, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине произошел из-за игнорирования гражданами правил карантина.
Об этом сообщает Минздрав в telegram.
"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении.
В связи с этим в Минздраве напомнили правила пассажирских перевозок во время карантина.
Источник: Эспресо.ТВ
17:31