В Минздраве назвали причину роста заболеваемости COVID-19

В Министерстве здравоохранения заявили, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине произошел из-за игнорирования гражданами правил карантина.



Об этом сообщает Минздрав в telegram.



"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении.



В связи с этим в Минздраве напомнили правила пассажирских перевозок во время карантина.

