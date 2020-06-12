Популярный напиток оказался жиросжигателем - ученые

В Медицинской школе Ноттингемского университета ученые установили, что один из самых популярных напитков является естественным и качественным жиросжигателем. Об этом сообщает Medikforum.



Новые исследования британских ученых подтверждают результаты их коллег со всего мира о том, что кофе способствует похудению. Оказалось, что кофе стимулирует клеточную активность бурого жира, отвечающего за "мгновенную поставку" энергии организму и его обогрев.



Чтобы выполнять свои функции, клетки коричневого жира интенсивно сжигают сахар, жир, калории и способствуют похудению



В ходе эксперимента с добровольцами оказалось, что после употребления кофе бурый жир разогревается, а его клетки увеличивают свою активность.



Такую особенность напитка специалисты предлагают использовать для борьбы с диабетом. Именно реакция клеток коричневой жировой ткани на кофе может стать ключом к решению ожирения.

