На Украине платных дорог не будет

На Украине вместо платных дорог намерены ввести дополнительный сбор для иностранных грузовиков. Об этом сообщил в пятницу, 12 июня, глава Укравтодора Александр Кубраков. "У нас сейчас все дороги бесплатные, пока не отремонтируем. О платных дорогах речь не может идти вообще", - сказал Кубраков. Он отметил, что Украина осталась единственной в регионе, где не ввели так называемый толлинг - когда фура платит за каждый километр.

"Сейчас обсуждается идея, зарегистрирован законопроект о том, чтобы иностранные транзитные грузовики, которые едут через территорию Украины, платили этот дополнительный сбор. Об украинских грузовика речь вообще не идет", - уточнил Кубраков.



Ранее сообщалось, что строительство первой платной дороги из Львова в польский Краковец начнется в 2020 году.



Стоит отметить, что ранее в Укравтодоре обещали начать строительство первой платной дороги уже в 2019 году. Там даже подсчитали, что проезд по такой дороге будет стоить от семи евроцентов за километр.

