Бывший чиновник пытался дать взятку в $6 млн Холодницкому и руководству НАБУ

Бывший чиновник при содействии должного лица управления Государственной фискальной службы (ГФС) в г.Киеве и других лиц пытался передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).



"При процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника управления ГФС в г.Киеве и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн", - сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке.



В настоящее время детективами НАБУ проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.



Отмечается, что предварительно их действия квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины.



"Детали – вскоре", - добавили в САП.



В то же время журналист Сергей Лещенко в своем телеграм-канале вчера написал, что взятку руководству НАБУ и САП пытался передать Николай Злочевский, владелец крупнейшей частной газодобывающей компании в Украине Burisma. Стоит отметить, что ранее в этой компании работал сын кандидата в президенты США на грядущих выборах, экс-вице-президента Джо Байдена - Хантер Байден.



"В деле также упоминается представитель Злочевского по фамилии Кич. Взятку давали якобы за принятие решения о закрытии дела против чиновника, которому выдвинуто ранее было подозрение по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. Изъято 6 миллионов долларов", - добавил Лещенко.

