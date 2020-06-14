SpaceX запустила девятую группу спутников Starlink

Компании Илона Маска SpaceX запустила в субботу, 13 июня, ракета-носитель Falcon 9 с девятой группировкой спутников Starlink.



Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 05:21 по времени Восточного побережья США.



Вместе с 58 спутниками Starlink на орбиту будут на контрактной основе выведены три аппарата американской компании Planet Labs. Они оснащены портативными телескопом и камерой с высоким разрешением и предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты.



Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

