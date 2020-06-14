Недвижимость от компании «Благород»: комфортабельные квартиры в столицы и пригороде

«Благород» – застройщик, который выбирает экологически благополучные районы Киева и пригорода для возведения многоквартирных домов. Для строительства новых жилых комплексов отводят несколько гектаров земли. Здесь достаточно места, чтобы «выросли» новые благоустроенные кварталы и несколько зданий инфраструктуры. Места для новых домов выбирают не случайно, но с удобной транспортной развязкой – около школ, садиков, супермаркетов, остановок общественного транспорта. Добираться к ЖК можно на собственном транспортном средстве – всего несколько километров отделяет квартал от города, ехать же предстоит по обустроенному шоссе.

Главные особенности и «фишки» жилых комплексов «Благород»

Современные новостройки в Вишневом и других районах мегаполиса – это группа домов, объединенная в микрорайон. Это настоящий город в городе, где «вырастут» несколько десятков домов. Несколько тысяч квартир ждут покупателей. Застройщик предлагает к рассмотрению благоустроенные районы города. Приобретать квартиры можно на разных этапах строительства – выбрать дом, этаж, планировку и даже вид из окна.

Все проекты компании, в том числе новый жилой комплекс в Гатном, имеют ряд выгодных особенностей. К таковым относят:

Надежность – все дома возводят по монолитно-каркасной технологии. Такие здания не боятся природных стихий, могут простоять десятилетия.



Развитую инфраструктуру. Сразу после сдачи первых домов застройщик возводит новый детский сад, куда родители смогут определить своих детей.



Удобство и экономию. Все дома получают автономное отопление – не зависят от города, потому смогут экономить в отопительный сезон, что актуально.



Большой выбор планировок. Квартиры предложены разной квадратуры. Здесь много однокомнатных жилых помещений по 30 м2 и более. Особым шиком признаны двухуровневые апартаменты. Можно купить квартиру в Крюковщине или в Гатном, Вишневом площадью до 120 м2. Такое жилое имеет несколько спален и санузлов.

Родители обязательно оценят колясочные, которые расположены на каждом этаже. Здесь можно оставлять свой велосипед.

Над проектами работают опытные инженеры и архитекторы, потому все объекты комфортные. В процессе возведения используют инновационное оборудование, технику, что дает возможность оптимизировать рабочий процесс и предложить выгодные цены на жилье.

Инфраструктура

Места под застройку компания выбирает после оценки близлежащей инфраструктуры. Рядом с домами открыты супермаркеты, развлекательные центры. Рядом расположены остановки транспортных средств – автобусов и городских электричек. Территория комплексов закрытая.