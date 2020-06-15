Глава МИД Украины готов начать переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к переговорам с российским коллегой Сергеем Лавровым.



Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом заявил, что работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время.



"Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате", - заявил Кулеба в интервью агентству "Укринформ".



Также дипломат добавил, что сейчас идет обсуждение даты переговоров в "нормандском формате" на уровне глав МИД.

