Менее трети американцев хотят сноса памятников конфедератам

Число американцев, выступающих за сохранение памятников героям гражданской войны, сражавшихся на стороне Конфедерации, больше тех, кто считает, что их нужно убрать, следует из данных опроса, опубликованного в воскресенье исследовательской компанией Morning Consult.



Согласно данным опроса, проведенного 6-7 июня, 44% респондентов заявили о необходимости сохранения памятников, в то время как противоположную точку зрения высказали 32% опрошенных. Еще 23% участников опроса затруднились определить позицию.



За сохранение памятников в основном выступают сторонники Республиканской партии (71%), в то время как за их демонтаж - демократы (53%).



В опросе приняли участие 1,9 тыс. человек, погрешность составляет +/- 2%.



Ранее на этой неделе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вынесла на голосование поправку, предусматривающую возможность переименования военных баз США, названных в честь генералов-конфедератов, а также высказала мнение, что из здания Капитолия необходимо убрать статуи лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки.



"Эти имена должны быть убраны из названий баз, а эти статуи должны быть вынесены из Капитолия", - сказала Пелоси на пресс-конференции.



"Народ США знает, что с этими именами следует распрощаться", - подчеркнула она.



Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что даже не рассматривает возможности переименования важных военных баз США, таких как Форт-Брагг, Форт-Худ и Форт-Беннинг.



"Поступило предложение о том, что нам следовало бы переименовать десяток наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брагг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе и Форт-Беннинг в Джорджии. Эти мощные и монументальные базы стали частью великого американского наследия, истории побед и свободы", - написал Трамп в твиттере.



"США размещали и тренировали там наших героев, а также выиграли две мировые войны. Ввиду этого моя администрация даже и не рассматривает возможности переименования этих замечательных легендарных военных объектов. Уважайте наших военных!" - отметил президент США.



Речь в частности идет об американских военных базах, названных в честь генералов Джона Худа, Бракстона Брагга и Генри Беннинга, которые воевали в гражданскую войну в Северной Америке на стороне Конфедерации, представлявшей интересы рабовладельческого Юга.



Предложение поступило на фоне продолжающейся в США борьбы с наследием Конфедерации. Ранее неоднократно сообщалось о сносах и демонтаже памятников героям гражданской войны, выступавших на стороне рабовладельческого Юга.

