В МОЗ объяснили, как правильно носить маски и перчатки в жару

На Украину пришла жара, и температура в дневное время практически не опускается ниже +30. Из-за этого под медицинской маской образуется теплая и влажная среда, идеальная для размножения патогенных микроорганизмов, которые попадают на ткань из выдыхаемого воздуха и снаружи.

В связи с этим в Центре общественного здоровья разъяснили, как правильно носить маски в жару. Рекомендации опубликованы в Facebook ведомства.



В принципе, правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) в летнее время такие же, как и в любое другое. Только в жару маску следует менять чаще - по мере того, как она становится влажной.



Другие правила ношения этого вида СИЗ таковы:



не следует касаться внешней стороны маски во время ее ношения;

снимать маску нужно за резинки, не касаясь ее передней части и кожи лица;

нельзя использовать одноразовые маски повторно;

после снятия или использованной маски прикосновения к ней нужно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком.



Что касается медицинских перчаток, то летом их желательно использовать, когда есть риск контакта с биологическими жидкостями. После такого контакта перчатки следует снять и сразу утилизировать.



Надевая медицинские перчатки в общественных местах, помните о рисках: грязные руки в перчатках, так же как и без них, могут быть источником возбудителей заболеваний, если ими прикоснуться к лицу или слизистой глаз.



Перчатки создают ложное чувство безопасности. А их длительное использование может вызвать раздражение кожи.

