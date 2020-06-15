Группа поддержки Порошенко обращается к Зеленскому с призывом прекратить "политические преследования"

Известные ученые, общественные деятели и политические заключенные советского режима поддержали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить политические преследования, а вместо этого направить усилия на консолидацию общества в противодействии российской агрессии.



"С прискорбием должны констатировать, что в Украину вернулись репрессии против политических оппонентов. Возмутительно, что основным объектом этих репрессий стал Петр Порошенко - человек, усилиями которого Украина смогла выстоять в противостоянии с Россией в самые тяжелые годы. Должны напомнить, что изначально все эти дела были инициированы членами бывшей команды (экс-президента Виктора – ИФ-У) Януковича. Они созвучны месседжам враждебной российской пропаганды. И именно эти инициативы с радостью поддержала и крайне топорно пытается реализовать команда нынешнего президента Украины", - говорится в обращении, обнародованном на странице в Фейсбуке одного из подписантов, бывшего политзаключенного, члена инициативной группы "Первого декабря" Иосифа Зисельса.



Подписанты также обращают внимание на то, что все эти незаконные действия ослабляют позицию Украины на международной арене, поскольку Порошенко воплощал миру решительное сопротивление российской вооруженные агрессии.



"А что олицетворяет на этом фоне команда Зеленского, преследуя Порошенко? В частности, за поход украинских кораблей по украинским территориальным водам? За начало контрнаступления против сил агрессора, которые вторглись в Украину? За назначения в силовых структурах, для повышения их эффективности?", - спрашивают подписанты обращения.



Они отмечают, что фактически, эти и другие дела, вполне по российским лекалам, направлены на признание преступными любых действий, направленных на защиту Украины: контрнаступление против сил агрессора, использование ВМС для усиления защиты украинского территории, назначение в силовых структурах.



"Обвинения президента Украины за издание указа о кадровом назначении в Службу внешней разведки Украины выглядят крайне странно - ведь это его конституционные полномочия. Помимо прочего, это может поставить под сомнение любые кадровые решения, которые принимает как нынешний, так и будущие руководители государства. Это - опасный прецедент", - говорится в обращении.



Подписанты подчеркивают, что построить государство справедливости, выполнить обещания перед народом на "юридическом трэше" никому еще не удавалось. "Как и не удастся спрятаться за ним от вопросов общества относительно неэффективной политики внутри страны и ослабление Украины на международной арене. Не стоит последовать примеру Януковича. Он приводит к разрушительным последствиям, и в первую очередь для власти", - отмечается в обращении.



Подписанты убеждены, что лучшее, что может сделать нынешняя властная команда - это прекратить политические преследования и сосредоточиться на объединении украинского общества в противодействии российской агрессии, начать заниматься отстаиванием интересов Украины на международной арене и улучшением уровня жизни людей в Украине.



Помимо Зизельса обращение подписали более 25 человек, в том числе писатель, посол Украины Юрий Щербак, философ Евгений Быстрицкий, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки (2014-2016) Сергей Квит, главред журнала "Ї" Тарас Возняк, академик НАНУ, Герой Украины, участник группы "Первого декабря" Игорь Юхновский, председательствующий группы "Первого декабря" Ярослав Яцкив, профессор, чл.-корр. НАН Украины Сергей Рябченкот другие.



Документ открыт для подписания для всех согласных.

