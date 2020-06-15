В ЛНР сообщили о взрыве украинского миномета у линии соприкосновения

Миномет украинских силовиков взорвался у линии соприкосновения в Донбассе во время обстрела территории самопровозглашенной Луганской народной республики, двое военнослужащих ВС Украины погибли, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.



Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров подконтрольный республике населенный пункт Калиновка.



"Низкое качество украинских минометов "Молот" и их ненадлежащее обслуживание в ходе ежедневного применения в очередной раз привело к небоевым потерям среди военнослужащих ВСУ", — заявил Осадчий.



По его словам, во время обстрела территории ЛНР на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения взорвался миномет, в результате чего, по данным Народной милиции, двое военнослужащих ВС Украины погибли и двое получили ранения. По словам Осадчего, тела погибших украинских силовиков были экстренно вывезены с позиций в неизвестном направлении.



Миномет М120-15 "Молот" калибра 120 миллиметров был разработан концерном "Укроборонпром" на основе советского миномета 2Б11. В 2016 году он поступил на вооружение украинской армии. С 2016 года сообщалось о ряде случаев взрыва миномета "Молот", в результате которых среди военнослужащих ВС Украины были погибшие и раненые.

