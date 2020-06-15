Россия выступает против радикальных методов борьбы за законные права

Президент РФ Владимир Путин, говоря о протестах в США, заявил, что, когда борьба за законные права приобретает характер разгула и погромов, в этом нет ничего хорошего, в России и бывшем Советском Союзе это никогда не поддерживали.



"Что касается вещей, связанных с отношениями между белым населением и афроамериканцами: это известная проблема, давняя проблема Соединенных Штатов. Мы всегда, кстати, еще в Советском Союзе и в современной России с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права", - заявил Путин в интервью телеканалу "Россия 1".



Он упомянул, в частности, о Мартине Лютере Кинге и Анджеле Дэвис, портреты которой в Советском Союзе были по всей стране.



"Это было всегда. Но когда это приобретает - даже на фоне совершенных преступлений - приобретает элемент такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится. Если борьба за естественные права, за законные права приобретает характер разгула и погромов, то я здесь ничего хорошего для государства не вижу; этого мы никогда не поддерживали", - подчеркнул президент РФ.



Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

