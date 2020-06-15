Врачи встревожены последствиями социального дистанцирования

Людям не хватает физического контакта из-за ограничений, введенных вследствие эпидемии коронавируса. А это негативно сказывается на физическом и психическом здоровье, говорят эксперты. Как отмечает The Daily Mail, многие не обнимались, не жали руку или были лишены какого-либо контакта на протяжении недель и даже месяцев.



Ранее проводившиеся исследования показали, что одиночество, нехватка контактов грозит депрессией, сердечными заболеваниями, повышенным артериальным давлением, проблемами с иммунной и нервной системами. По словам ученых, тактильный контакт (кожа к коже) важен с самого рождения. Через него ребенок общается с матерью. Тактильный контакт помогает успокоить младенцев, наладив режим сна, поддержав работу иммунной системы и мозга.



Если физический контакт пропадает, мозг человека может распознать это как сигнал об угрозе. Итог - повышение уровня стресса и стрессового гормона кортизола. Это приводит к набору веса, метаболическим расстройствам, болезням сердца и сосудов. Эксперты считают, что, обнимая кошку, собаку или даже подушку, возможно обмануть свой мозг, чтобы тот думал, будто вы обнимаете человека.

