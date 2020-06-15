Исследователи нашли универсальное спасение от ожирения

Политехнический университет Виргинии обнаружил молекулу BAM15, которая относится к разобщающим белкам (во внутренней мембране митохондрий пропускает протоны с выделением тепла). Внимание к этой молекуле привлекли эксперименты с тучными грызунами, сидевшими на нездоровой диете.



Некоторым грызунам вводили BAM15 в пероральной форме (таблетки). В итоге эта группа животных снизила вес, хотя демонстрировала хороший аппетит и ела столько же, сколько и контрольная группа животных. Уровень физической активности в обеих группах не отличался. Введение BAM15 не давало побочных эффектов вроде снижения объема мышечной массы или повышения температуры тела.



Помимо прочего, молекула повышала чувствительность тканей к инсулину, защищала клеточную ДНК от повреждения молекулами кислорода, уменьшала жировые отложения в печени и снижала общий уровень воспаления в организме. По мнению специалистов, BAM15 можно использовать для профилактики и лечения ожирения, диабета и неалкогольной болезни печени.

