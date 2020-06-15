Макрон — отставка для переизбрания?

Как вернуть под контроль политическую ситуацию? Именно такой вопрос задает себе Эммануэль Макрон с начала кризиса covid-19. В этом плане перед ним открывается несколько возможностей: смена премьер-министра, роспуск Национального собрания, проведение референдума, отставка.

Что касается последней гипотезы, политические круги сразу же отмели ее как крайне маловероятную, однако сам президент, судя по всему, не исключает ее.



«В ближайшие недели или месяцы»



Во всяком случае, он сказал именно это около двух недель назад очень ограниченной группе лиц. Во время собрания первого круга спонсоров 2017 года в Лондоне Эммануэль Макрон к удивлению участников вклинился в их разговор по видеосвязи. Он выступал около пяти мину, и его слова четко продемонстрировали готовность, как он любит говорить, «пойти на риск».



По словам одного из участников, Эммануэль Макрон отметил, что рассматривает возможность подать в отставку, чтобы провести досрочные президентские выборы «в ближайшие недели или месяцы».



Цель главы государства предельно прозрачна: вернуть контроль над политической ситуацией в сложный период, поскольку он убежден, что это позволит застать его соперников врасплох. Кстати говоря, он подтвердил это своим собеседникам, попросив их предоставить средства: «Я уверен, что выиграю, потому что у меня нет противника».



Дело в том, что хотя левые и смогли поправить свое положение после муниципальных выборов, им будет трудно договориться о едином кандидате на президентских выборах. Что касается правых, среди них разброд между решительно настроенным Ксавье Бертраном (Xavier Bertrand) и отложившим решение до осени Франсуа Баруэном (François Baroin).



«Мы не исключаем никаких гипотез»



Эммануэль Макрон не сказал, что принял такое решение, но все же упомянул этот сценарий перед группой лиц и не коснулся при этом других возможностей, например, смены премьера, о которой говорит весь Париж. В Елисейском дворце нам ответили, что «мы в принципе не исключаем никаких гипотез», но затем добавили: «Гипотеза об отставке никогда не была в планах и даже не упоминалась на собраниях в Елисейском дворце».



Ничто не указывает, что президент на самом деле остановится на этом радикальном решении, которое связано со множеством рисков. С 1958 года во Франции дважды проводились досрочные президентские выборы: в 1969 году после отставки генерала де Голля и в 1974 году после кончины Жоржа Помпиду. Тем не менее ни один глава государства еще не уходил с должности, чтобы затем сразу же выставить свою кандидатуру.



Как могут отреагировать на это французы? Если Эммануэль Макрон пойдет по такому пути, ему придется найти весомые аргументы, чтобы убедить избирателей. Ситуация в экономике и обществе может послужить оправданием такой попытки подтвердить легитимность. Тем более что предвыборная кампания была бы очень короткой. В статье 7 конституции отмечается, что «в случае вакантности поста Президента Республики (…) голосование по выборам нового Президента происходит (…) не менее чем через двадцать и не позднее чем через тридцать пять дней». «Начинается период размышлений и консультаций, — говорят в Елисейском дворце. — В такой обстановке рассматривается все». О решении президента Макрона станет известно «в ближайшие недели или месяцы».



В четверг Елисейский дворец опубликовал опровержение. «Президент Республики никогда не говорил об отставке», — сообщила администрация агентству «Франс-Пресс». Кроме того, «он не участвовал в видеосовещании со спонсорами».

