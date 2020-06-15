Федына: страницу Маруси Зверобой взломали "фсбшные хакеры"

Народная депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала пост в Телеграм-канале Маруси Зверобой, в котором та угрожала президенту Зеленскому и его семье. Нардеп уверяет, что ее подругу взломали российские спецслужбы.



"Прочитала антисемитские высказывания в Телеграм-странице Маруси Зверобой. Поговорила с ней - оказывается, страницу хакнули. ФСБшные хакеры прогрессируют. Не удивлюсь, если следующими объектами атак станут мои страницы. Наверное, кому-то не хватает материалов к нашему делу", - нашла виновных Федына.



Скриншот из Facebook Софии ФедыныИнтересно, что версия со взломом появилась только после того, как по поводу поста поднялся большой шум.



