24 человека утонули в Украине за выходные

За минувшие выходные на водоемах Украины утонули 24 человека, из которых трое детей, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в понедельник.



"Помните! Основными условиями для безопасного отдыха являются: правильный выбор места для купания; суровое соблюдение правил безопасности во время плавания; постоянный контроль за детьми со стороны взрослых; категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ГСЧС Украины в соцсети Фейсбук.

