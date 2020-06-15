Украинцы перепутали смягчение карантина с отменой - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что увеличение количества случаев COVID-19 связано с отношением граждан к адаптивному карантину с смягчениями. В то время, как количество госпитализаций и случаев пневмонии продолжает расти. Об этом он рассказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"Уже 5 дней мы видим количество подтвержденных заболеваний на уровне более 650, один день - 753. Мы ставим рекорды. Думаю, нам стоит посмотреть многочисленные видео, что происходит в клубах, люди почувствовали отмену карантина. Поэтому мы видим и больше людей, которые болеют", - считает Степанов.



Он отметил, что очереди из тестирований, которые были раньше, уже ликвидированы. Однако и они являются лишь показателем увеличения заболеваемости.



"У нас растет количество госпитализированных, количество с пневмониями... Все это следствие того, что некоторые перепутали смягчение карантина с отменой, и это происходит в голове наших граждан", - резюмировал глава Минздрава.

