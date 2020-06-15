Малюська: в Украине нужно изменить подходы к системе наказаний

В нашем государстве нужно изменить подходы к системе уголовных наказаний. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН.



"Нужно изменить подходы к системе уголовных наказаний. Изменять, меньший акцент ставить на тюрьмах, меньший акцент ставить на следственном изоляторе. У нас автоматом является принцип "мы нашли преступника, он виноват, мы довели его вину, мы его изолируем от общества на 3-4 года" и затем "мы его оттуда заберем, из изолированного помещения, где он общается с такими же людьми, преступниками". Где здесь логика? Ну вот закрыли, потом открыли - он что, стал лучше, умнее, добрее? С ним никто не работает, он общается с преступниками, становится только хуже. Мы сажаем вора - а выходит убийца", - заявил министр.



По его словам, люди должны направлять в места, где работают с их агрессией, с преступным поведением, проявляют ее причины.



"Это может быть в тюрьме, но еще более эффективно это работает, когда человек, например, отработает на общественных работах, исправительных работах, проходит по апробационной программе. С людьми нужно работать", - добавил он.

