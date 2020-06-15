Министр призвал киевлян сообщать о местах, где "не ловит" интернет

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал киевлян рассказывать о местах в столице, где плохо работает мобильный интернет.



Об этом министр написал в Telegram.



"Пост для киевлян! Каждый день совместно с операторами мы работаем над тем, чтобы качественный мобильный Интернет был доступен по всей территории Украины. Только в мае 4G появился в 1188 населенных пунктах. Это мощные инвестиции и сложная организационно-техническая работа. Но при этом каждый день, как и все киевляне, уезжая на работу или гуляя по городу, я сталкиваюсь с тем, что даже в столице есть места, где мобильный интернет всегда работает нестабильно или не работает совсем", - написал он.



Федоров отметил, что хочет исправить ситуацию и начнется работа над этим из Киева.

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"Обращаюсь ко всем киевлянам и прошу под этим постом оставить информацию о местах, где на собственном опыте вы постоянно сталкиваетесь с отсутствием мобильного интернета. Прошу обязательно указывать своего оператора и максимально подробно описывать проблемное место, например, улицу и номер дома или расстояние до определенного объекта и т.д.", - отметил министр.



Он отметил, что эта информация будет обработана, и вместе с мобильными операторами будут решаться выявленные проблемы.

