Порошенко допрашивают в суде по делу о сдаче Крыма

В Апелляционный суд Киева в понедельник, 15 июня, прибыл бывший президент Петр Порошенко, где его допрашивают по делу о сдаче Крыма.



В качестве свидетеля в суд также вызван экс-премьер-министр Арсений Яценюк.



"Вы вызваны в суд по делу в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича", - сказал председательствующий судья.



Отвечая на вопрос защиты Януковича, считал ли он себя политическим оппонентом Януковича в 2014-2015 годах, Порошенко ответил утвердительно.

