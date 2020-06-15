Порошенко допрашивают в суде по делу о сдаче Крыма
В Апелляционный суд Киева в понедельник, 15 июня, прибыл бывший президент Петр Порошенко, где его допрашивают по делу о сдаче Крыма.
В качестве свидетеля в суд также вызван экс-премьер-министр Арсений Яценюк.
"Вы вызваны в суд по делу в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича", - сказал председательствующий судья.
Отвечая на вопрос защиты Януковича, считал ли он себя политическим оппонентом Януковича в 2014-2015 годах, Порошенко ответил утвердительно.
Источник: Корреспондент
12:19