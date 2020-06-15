Коронавирус выявили еще в трех детсадах Киева

Еще в трех детских садиках Киева обнаружили коронавирус или подозрение на заболевание. Инфекцию обнаружили у персонала заведений.



Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.



По его словам, детсады еще не работали, но готовились к открытию и приему детей.



"Детский сад № 804 в Оболонском районе, там заболела воспитательница. В садике № 495 Шевченковского района подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре. А в учреждении № 651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья, то есть женщина контактное лицо, и она теперь на самоизоляции", - рассказал городской голова.



Кличко заверил, что Киев пока не будет открывать указанные дошкольные учебные заведения.



В целом, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 53 киевлян, двое умерли. Больше всего случаев в Шевченковском районе - 12 и в Соломенском - 9.

