Нардепы просят разрешить им брать помощников без образования

В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект № 3644. Инициаторами выступили депутаты из фракций «Слуга народа» и «Европейская солидарность».



На данный момент в законодательстве прописано, что помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеет государственным языком. Данным законопроектом предлагают изменить редакцию закона на «помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, свободно владеющий государственным языком».



Кроме того, авторы проекта предлагают остаток средств общего фонда, установленного на соответствующий год для оплаты труда помощников-консультантов, нардеп распределил на выплату денежной компенсации за неиспользованные помощниками дни ежегодного основного и дополнительного отпусков. Речь идет и о днях отпуска, которые помощник не использовал в прошлом году.

