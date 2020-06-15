На этой неделе могут расширить перечень лиц, подающих декларации

В Украине на этой неделе могут расширить перечень лиц, которые должны подавать декларации. Верховная рада может принять соответствующий закон во втором чтении.



Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в ходе заседания согласительного совета, передает РБК-Украина.



"На этой неделе запланировано в зале рассмотрение законопроекта о расширении субъектов декларирования. Мы давно говорили, что такие субъекты как руководители госкомпаний также должны подпадать под декларирование. Думаю, что оно будет поддержано в зале ВР", - сказал он.



Кроме того, нардепы могут рассмотреть перезапуск системы интеллектуальной собственности в Украине.



"Еще один важный законопроект касается вопроса перезапуска системы интеллектуальной собственности в Украине. Хочу подчеркнуть, что этот законопроект был единогласно поддержан на комитете по экономической политике. Я тоже попрошу поддержки его в зале", - заявил Стефанчук.

