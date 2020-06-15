Украинскому футболисту предрекли превосходство над вратарем «Реала»

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков заявил, что у 21-летнего вратаря Андрея Лунина есть хорошие перспективы в мадридском «Реале». Его слова приводит Footboom.



По мнению Петракова, если главный тренер сливочных Зинедин Зидан вернет украинца в команду, футболист покажет превосходство и вытеснит из состава бельгийского голкипера Тибо Куртуа.



«Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень. Настолько отрабатывает. Он его сожрет», — предрек специалист.



Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года. В то же время команду пополнил Куртуа, поэтому Лунин отправился в аренду.



Сезон-2019/20 украинец начинал в аренде в «Вальядолиде», но провел там всего две игры. В середине января голкипер был арендован «Овьедо», за который провел 10 матчей и пропустил 10 мячей. Контракт Лунина с «Реалом» истекает летом 2024 года.

