Авиация будет начинать с низких цен и работать в убыток – президент МАУ

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне не видит причин для авиакомпаний повышать цены на авиабилеты на начальном этапе выхода из карантина.



На пресс-конференции в субботу, видео которой размещено на странице международного аэропорта "Борисполь", он отметил, что все авиакомпании на сегодняшний день имеют избыточные ресурсы, и при этом на их услуги ожидается очень низкий спрос, который будет компенсироваться всеми возможными способами.



"Поэтому абсолютно логично, что в борьбе с избыточным ресурсом между компаниями за низкий спрос и низкое количество пассажиров будут включены все инструменты, в том числе низкие цены. Поэтому инсинуация о том, что дополнительные затраты авиакомпаний, аэропортов каким-то образом отразятся на стоимости билетов, на мой взгляд, не обоснована. Сегодня цену билета диктует рыночное соотношение предложения и спроса. Поэтому я думаю, что начинать авиация будет с очень низких цен, доступных перелетов в убыток себе", - подчеркнул Дыхне.



Он также заявил, что МАУ ведет диалог со всеми пассажирами, которые купили билеты на рейсы авиакомпании, рассматривая варианты переноса даты рейсов, компенсации при помощи ваучера или возврата денег.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял решение запустить с 5 июня внутренние авиаперелеты, с 15 июня – международные.

