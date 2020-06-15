Купаться в Киеве запрещено - мэр
Киевские пляжи открыты только как прибрежные зоны отдыха, купаться в столице запрещено, сообщил в понедельник, 15 июня, мэр города Виталий Кличко.
"Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами", - сказал он.
Кличко отметил, что дезинфекцию муниципальных пляжей проводят дважды в день.
Несмотря на официальный запрет, на киевских пляжах масса отдыхающих, люди также купаются.
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