Купаться в Киеве запрещено - мэр

Киевские пляжи открыты только как прибрежные зоны отдыха, купаться в столице запрещено, сообщил в понедельник, 15 июня, мэр города Виталий Кличко.



"Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами", - сказал он.



Кличко отметил, что дезинфекцию муниципальных пляжей проводят дважды в день.



Несмотря на официальный запрет, на киевских пляжах масса отдыхающих, люди также купаются.

