Барам и ночным клубам, которые работали на выходных, придется заплатить до 340 тысяч гривен - Кличко

В Киеве работа баров, ночных клубов и развлекательных центров все еще находится под запретом.



Об этом во время брифинга в понедельник, 15 июня, заявил мэр столицы Виталий Кличко, видео опубликовано в Facebook.



"Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не позволял. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы, - они составляют админпротоколы о нарушениях. Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров", - сообщил Кличко.



Он напомнил, что штраф для заведений, которые нарушают карантин составляет от 34 до 340 тыс. грн.



"И я снова обращаюсь к правоохранителям: сразу реагировать на информацию о подобных нарушениях и пресекать их. Иначе - мы не удержим эпидемиологическую ситуацию", - отметил Кличко.

