ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком

Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор с тюремным сроком. К лишению свободы за коррупционное преступление приговорен депутат Киевского областного совета Александр Мефодий. Трансляция заседания велась на YouTube-канале суда.



В частности, Мефодия признали виновным в коррупционном правонарушении и приговорили к пяти годам тюремного заключения с конфискацией автомобиля. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



По версии следствия, депутат за 5 тысяч долларов пообещал бизнесмену защиту от правоохранительных органов. Предприниматель занимался заготовкой древесины.

