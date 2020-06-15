Количество больных коронавирус в мире превысило 8 миллионов

По состоянию на утро 15 июня во мире зафиксировано 8007804 случай коронавируса, в частности 435 496 погибших и 4108052 выздоровели Об этом свидетельствуют данные Worldometer .



По количеству зарегистрированных случаев по-прежнему лидирует США - 2162228 случая, из них 117 853 смертельных и 867 849 выздоровели.



На втором месте Бразилия, там заразились 867 882 человека.



На третьем - Россия, где заразились 537 210 человек.

