После получения статуса партнера в НАТО Украина стремится к членству - Стефанишина

Украина стремится к членству в Североатлантическом альянсе после получения статуса партнера из расширенных возможностей. В Кабмине уверены, что Украина будет членом НАТО. Об этом новый вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью "Европейской правде".



Она считает присоединение Украины к EOP (Enhanced opportunity partner, то есть к программе расширенных возможностей НАТО, - ред.) очень мощным политическим сигналом о приоритетах Альянса.



"Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP как отвлечение внимания от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе", - сказала Стефанишина.



Напомним, на прошлой неделе Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

