В Китае не исключают новой волны коронавируса

Коронавирус, обнаруженный на пекинском оптовом рынке "Синьфади", скорее всего, был завезен в Китай из Европы, сообщает в понедельник издание South China Morning Post со ссылкой на эпидемиолога из центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Ян Пэна.



Он пояснил, что на это указывает первоначальный анализ генома, найденного в столичном районе Фэнтай вируса, однако специалисты все еще должны отследить всю цепочку заражений. По одной из версий, вирус попал в замороженную пищевую продукцию от носителя, а затем товар был импортирован в Китай, причем низкие температуры позволили вирусу сохраниться.



"Затем люди могли заразиться путем контактирования с зараженными морепродуктами или мясом на рынке, а затем распространили вирус дальше", - сказал Ян Пэн.



Однако, по другой версии, вирус мог попасть на продукты питания и распространиться воздушным путем на рынке от уже зараженного, который чихал и кашлял.



South China Morning Post напоминает, что в Пекине в течение 55 дней не фиксировалась передача вируса до тех пор, пока он не был обнаружен у человека, который никуда не ездил и не контактировал с лицами, вернувшимися в столицу. Расследование этого дела в итоге привело к рынку "Синьфади".



В результате к настоящему моменту в Пекине выявлены 79 новых случаев COVID-19, все из которых имеют отношение к этому рынку. Аналогичные два случая зафиксированы в провинции Ляонин и три - в Хэбэй.



Между тем, власти Пекина блокировали 10 жилых кварталов в районе рынка с целью сдержать распространение вируса - вплоть до тестирования населения на наличие заболевания. Кроме этого, власти призвали всех лиц, кто был на рынке за последние 14 дней, оставаться дома.



Также медики проверили более 6 тыс. работников рынка - около 70% персонала - на наличие коронавируса, однако тесты показали отрицательные результаты. Пока новых случаев заболевания не выявили у посетителей рынка и лиц, проживающих по соседству, отмечает South China Morning Post.



За упущения в работе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса со своего поста был снят Чжоу Юйцин - заместитель главы района Фэнтай.



Столичный комитет здравоохранения по итогам проведенных экстренных совещаний ранее заявил, что "в настоящее время ситуация в области профилактики и борьбы со вспышкой остается крайне сложной, сохраняется неопределенность в отношении мер по профилактике и борьбе со вспышкой болезни".



За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей.

