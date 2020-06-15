Открыт новый вид динозавров

Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров. Древние животные имели похожие на крылья конечности, которыми пользовались при беге, сообщает издание Infobae.



Окаменелости динозавра были найдены в западной части провинции Рио-Негро (Аргентина) в 2013 году, но останки животного не удалось точно классифицировать. В 2018 году специалисты сформировали новую экспедицию и нашли больше останков динозавров. Обнаруженное животное получило название оверораптор.



Отличительной особенностью оверорапторов являлось наличие прочных элементов на передних лапах, похожих на крылья современных птиц. Исследователи отметили, что животные не могли летать, а использовали похожие на крылья отростки во время передвижений. Также на задних конечностях оверорапторов находился крупный коготь, который мог применяться во время охоты.



Анатомическое исследование показало, что найденное животное имело длинные конечности и небольшие размеры — порядка полутора метров в длину. Оверорапторы могли очень быстро передвигаться, используя лапы с крыльями для удержания равновесия и резкого изменения направления движения. Из-за скромных габаритов древние животные обитали вблизи крупных динозавров и охотились на ящериц.



По оценке исследователей, оверораптор обитал на территории современной Аргентины порядка 90 миллионов лет назад. Ближайшими родственниками животных были названы мелкие хищники рахонависы, чья популяция была распространена в меловом периоде на территории современного Магадаскара.

