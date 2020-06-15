Россия объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата

Российская Федерация объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата в ответ на решение Чехии выслать двух российских дипломатов. Они должны покинуть страну вместе с семьями в течение двух дней.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.



Объявление дипломатов персонами нон грата стало ответом на недружественные действия Праги и высылку двух сотрудников посольства России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".



"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены двое сотрудников посольства Чехии в Москве. Им приказано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца суток 17 июня", - говорится в сообщении.



Напомним, в апреле этого года чешское издание Respekt сообщила, что в Прагу прибыл дипломат из России, у которого якобы был с собой яд рицин. После чего контрразведка Чехии предоставила государственную охрану мэру Праги Зденеку Гржибу, старосте района Ржепорые Павлу Новотны и старосте района Прага 6 Петру Коларже. По данным разведки, именно на них могло быть совершено покушение.



Причиной возможного посягательства со стороны России называют решение демонтировать памятник советскому маршалу Коневу. Мэр Праги и староста района Ржепорые заявили, что вместо памятника планируют установить памятную доску в честь бойцов Русской освободительной армии.

