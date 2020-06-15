В нашей галактике несколько десятков цивилизаций - ученые

Британские астрофизики из Ноттингемского университета провели расчеты, которые показали, что в нашей галактике должно быть много разумных цивилизаций. Об этом сообщается в журнале The Astrophysical Journal.



Специалисты основывались на принципе Коперника, назвав метод расчета астробиологическим коперниканским пределом. Ученые отталкивались от предположения, что на других планетах жизнь зародилась и развивалась примерно так же, как и на Земле.



В подсчетах они ввели ограничение по времени и условиях. Так, предполагается, что для формирования разумных форм жизни необходимо около 4,5-5 миллиардов лет, а сформироваться она может на планетах вблизи богатых металлами звезд.



Согласно подсчетам, на текущий момент в Млечном Пути может существовать около 36 активных разумных цивилизаций. При этом, расстояние до них составляет примерно 17000 световых лет. Это делает невозможным связь людей с ними.

