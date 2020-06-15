Полицию обязали открыть дело против харьковского депутата, назвавшего украинский язык "умственно отсталым"

В Харьковской области Чугуевский городской суд обязал полицию открыть уголовное производство против депутата местного горсовета после его высказывания о государственном языке.



Соответствующее постановление было опубликовано в Едином реестре судебных решений.



Как уточняет NewsRoom, инцидент произошел еще весной прошлого года. Депутат Чугуевского горсовета Руслан Овчаренко оставил в сети Facebook комментарий, в котором назвал украинский язык "умственно отсталым". Тогда публикация вызвала возмущение активистов, но дальше дело не пошло.



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В мае нынешнего года известный защитник украинского языка Святослав Литынский обратился в полицию с требованием открыть уголовное производство по статье 161 УК Украины ("нарушение равноправия граждан"). Однако силовики в установленный законом срок не внесли данные в ЕРДР. Тогда общественник обратился в суд. Служители Фемиды удовлетворили иск и обязали полицию начать досудебное расследование. Решение обжалованию не подлежит.

