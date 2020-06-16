"Слуга народа" поддержит программу действий правительства

Фракция "Слуга народа" на своём заседании в понедельник приняла решение поддержать программу действий правительства, заявил ее председатель Давид Арахамия.



"Это другого уровня работа. Все комитеты предоставили свои правки и предложения: не менее 95% из них были учтены. Мне кажется, что будут голоса за такую программу действий правительства", - сказал Арахамия журналистам в понедельник после заседания фракции.



На уточняющий вопрос журналистов, проводилось ли сигнальное голосование фракции за данный документ и была ли у него поддержка депутатов, Арахамия ответил утвердительно.

